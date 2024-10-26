نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب حضور موتسيبي رئيس "كاف" إلى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

موتسيبي يحضر إلى القاهرة

واستقبل وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، باتريس موتسيبي، رئيس كاف، بمطار الغردقة، صباح اليوم السبت.

ويأتي حضور موتسيبي على هامش حفل ختام ونهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية بين منتخبي السنغال وموريتانيا، في البطولة التى تستضيفها الأراضى المصرية.

وتستضيف مصر، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية بمدينة الغردقة فى الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.