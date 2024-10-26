نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل أبو علي: دعم المحافظ والمشاريع الاستثمارية يدفعان المصري نحو مستقبل أفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، عن شكره للواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لدعمه المستمر للنادي، مؤكدًا أن هذا الدعم له دور كبير في تحقيق أهداف النادي.

أضاف رئيس النادي أنه ينتظر صدور القرار الخاص بتخصيص أرض المشروع الاستثماري للنادي للبدء في تنفيذه، حيث كلف المكتب الاستشاري بالبدء الفوري في إعداد التصميمات اللازمة للمشروع الذي سيعزز من موارد النادي المالية الثابتة، لمواجهة احتياجاته المتزايدة.

وأوضح أبو علي أن الانتهاء من بناء استاد النادي المصري سيكون حدثًا مميزًا في تاريخ النادي، حيث سيتيح للفريق العودة للعب في بورسعيد، مما يوفر عشرات الملايين من ميزانية النادي.

وتابع أبوعلي أنه غير راض عن ما تحقق في العامين الماضيين من عُمر المجلس، مؤكدًا السعي الدائم لتحقيق الأفضل للنادي، مشيدًا بالصفقات الجديدة التي عززت من قدرات الفريق الأول.

أكد أبو علي أن المنافسة في الدوري الممتاز أصبحت أكثر صعوبة موسمًا بعد الآخر، معربًا عن تقديره للاعبين والجهاز الفني على مجهوداتهم الكبيرة. وأشار إلى أن النادي يدرس فتح المجال أمام المستثمرين في الأندية الاجتماعية، بما يسهم في دعم القلعة الخضراء ويعود بالنفع على أعضاء الجمعية العمومية.

واختتم رئيس النادي تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير المصري، داعيًا إياهم إلى التشجيع المثالي الذي يكون قدوة للجماهير الأخرى، مؤكدًا أن النادي يسعى للاستفادة من جميع المواهب البورسعيدية لدعم صفوف الفريق بمواهب محلية.

