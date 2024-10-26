نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ بورسعيد يشيد باستعدادات المصري للموسم الجديد ويؤكد دعمه المستمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، كامل أبو علي، ونائبيه رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر، لمناقشة تطورات الأوضاع الإدارية والمالية والفنية بالنادي قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

حبشي يناقش الأوضاع الإدارية والمالية للنادي المصري

واطلع المحافظ على استعدادات الفريق الأول للمشاركة في دوري الرابطة ومباريات دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية مؤكدا دعمه المستمر لجهود النادي لتحقيق أداء مميز.

وتابع اللواء حبشي ترتيبات انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي، التي تُقام اليوم السبت في مقر النادي الاجتماعي ببورسعيد، كما استعرض المحافظ تطورات العمل في مشروع استاد النادي المصري الجديد، مشددًا على أهمية استكمال هذه المنشآت بما يعزز من إمكانيات الفريق على مختلف الأصعدة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن تفاؤله بالموسم القادم للنادي المصري، مؤكدًا على أن جهود مجلس الإدارة في تدعيم صفوف الفريق، خاصة من خلال المعسكر التدريبي المغلق في المغرب، تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق أداء قوي.