نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الظهور الأول.. ريال مدريد يجهز مُدمر شباك برشلونة في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم بمختلف الانتماءات مساء اليوم السبت مواجهة الكلاسيكو الناري بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2024-2025، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي.

ويتصدر البارسا قبل هذه المواجهة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن أقرب منافسه نادي ريال مدريد برصيد 24 نقطة من 10 جولات سابقة.

مبابي مُرعب برشلونة

ورغم غياب أحد عناصر الخط الهجومي للملكي في هذه المواجهة، البرازيلي رودريجو، إلا أن المدرب كارلو أنشيلوتي يمتلك في الخط الأمامي ورقتين من العيار الثقيل، فينسيوس جونيور وكيليان مبابي المميز بالتسجيل الدائم في شباك برشلونة.

ورغم بداية مبابي الغير متوقعة مع الريال وجمع 10 مساهمات فقط حتى الآن في الجولات الماضية بين تسجيل وصناعة، إلا أنه يمتلك سجل مشرف من الأهداف في شباك بطل كتالونيا بقميص فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفجر موقع (BeSoccer) الإحصائي، أن نجم منتخب فرنسا يملك رقما مميزا في معدل التهديف في شباك برشلونة، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف في 4 مباريات، بواقع هدف ونصف في المباراة.

وتابع الموقع، مواجهة وحيدة شهدت صيام مبابي عن هز شباك برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بباريس، ليتألق ويسجل هدفين في مباراة الإياب في الكامب نو.

وشهدت مباراة ثمن نهائي موسم (2020-21)، "هاتريك" مبابي في عقر دار برشلونة في الذهاب في قلب (الكامب نو)، بينما أمام جماهير (حديقة الأمراء)، سجل هدف التقدم لفريقه في اللقاء الذي انتهى (1-1).