نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل كلاسيكو الليلة.. برشلونة أحد ضحايا مبابي المرعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، لخوض أول لقاء كلاسيكو بقميص الفريق الملكي أمام برشلونة وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”، اليوم السبت.

الظهور الأول لـ مبابي في الكلاسيكو

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وألقت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الضوء على ظهور مبابي الأول في كلاسيكو الليجا بين ريال مدريد وبرشلونة الليلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية إن مبابي سيتواجه مجددًا مع برشلونة، أحد ضحاياه المفضلين عندما كان في باريس سان جيرمان، ويأمل في لعب دور قيادي يؤكد تحسنه في أفضل سيناريو ممكن.

ويقود كيليان مبابي، خط هجوم ريال مدريد إلى جانب البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام أمام برشلونة في كلاسيكو الليلة.

وسبق أن خاض مبابي عندما كان لاعبًا في باريس سان جيرمان، 4 مباريات ضد برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا ونجح في تسجيل 6 أهداف، وفاز بمباراتين وتعادل مرة وخسر واحدة.

يذكر إن كيليان مبابي قد انضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في صيف العام الجاري قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.