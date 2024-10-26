نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم مباريات الدوري الفرنسي من أجل متابعة نجومهم المفضلين في البطولات الأوروبية الكبرى الخمس في الموسم الحالي.

سوف تقام ثلاث مباريات فقط في الدوري الفرنسي وتعتبر قنوات بي إن سبورت القطرية حاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري الفرنسي.

نجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 76 نقطة بينما جاء موناكو في المركز الثاني برصيد 67 نقطة في حين جاء ستاد بريست في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

يحتل باريس سان جيرمان وموناكو صدارة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 20 نقاط وجاء مارسيليا في المركز الثالث برصيد 17 نقطة وجاء كلا من ليل ولانس وستاد ريميس في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 14 نقطة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي اليوم...

- انجيه وسانت إيتيان الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- ستاد ريميس وستاد بريست الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- لانس وليل الساعة 10 مساء بتوقيت مصر