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أحمد جودة - القاهرة -



أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جوسيب غوارديولا، غياب الرباعي كيفين دي بروين، وكايل ووكر، وجاك غريليش، وجيريمي دوكو، عن مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون المقرر إقامتها غدًا السبت.

جوارديولا يعلن غياب 4 لاعبين عن لقاء ساوثهامبتون

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن غوارديولا، الذي اختار 15 لاعبًا فقط في قائمة الفريق التي فازت على سبارتا براغ في دوري الأبطال هذا الأسبوع، أكد أنه لا يعلم موعد عودة دي بروين.



وعند سؤاله عما إذا كان الثنائي دي بروين وووكر متاحين أم لا، أجاب غوارديولا: "لا، ليس بعد".

وعند الضغط عليه لمعرفة ما إذا كان غياب دي بروين الممتد بسبب الإصابة في الفخذ يشكل مصدرًا للقلق، قال غوارديولا: "نعم، بالطبع، أفضل أن يكون الفريق كله جاهزًا، مع هذا العدد من المباريات، ولكن هذا هو الوضع".

وأضاف: "أتمنى أن يعود قريبًا، لا أعلم متى بعد، أود أن أخبركم، ولكنني لا أعلم".

ويغيب صانع الألعاب دي بروين منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما تعرض ووكر لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع المنتخب الإنجليزي هذا الشهر.

وانضم دوكو وغريليش لقائمة إصابات مانشستر سيتي هذا الأسبوع وغابا عن المباراة التي فاز فيها الفريق على سبارتا براغ بخماسية نظيفة يوم الأربعاء الماضي.

وعند سؤاله عما إذا كان أي من الثنائي سيتواجد في المباراة، أجاب غوارديولا بـ "لا" ورفض تجميل مشاكل الإصابات التي يعاني منها الفريق.