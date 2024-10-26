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أحمد جودة - القاهرة -

قال مدرب توتنهام هوتسبير، أنجي بوستيكوجلو، اليوم الجمعة، إنه من المرجح أن يفتقد فريقه القائد سون هيونغ مين، للمباراة الثانية على التوالي، إذ من المقرر أن يغيب عن رحلة الفريق لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بعد غد الأحد.

سون خارج حسابات توتنهام أمام كريستال بالاس

وشعر سون، الذي غاب عن مباريات كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم هذا الشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بألم بعد التسجيل في الفوز على ويستهام يونايتد، يوم السبت الماضي، وغاب عن مباراة ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي أمس الخميس.



وقال بوستيكوجلو في مؤتمر صحافي قبل مباراة الأحد: "سون لا يزال غير جاهز، إنه لا يزال لا يشعر بأنه في كامل لياقته البدنية بنسبة %100، لذلك لن يتدرب اليوم، من غير المرجح مشاركته في مباراة الأحد وسنرى كيف ستكون حالته بعد ذلك".

ورغم ذلك، أبدى بوستيكوجلو سعادته بكيفية قيادة لاعب الوسط جيمس ماديسون للفريق عندما خلال فوز توتنهام 1-0 على الفريق الهولندي.

وقال المدرب الأسترالي "إنه نائب قائد الفريق وأحد قادتنا".

ويعاني، توتنهام صاحب المركز السابع في الدوري برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، من أجل تحقيق انتصارات متتالية، لكن المدرب (59 عامًا) الذي يقود الفريق منذ العام الماضي، قال إن الفريق أصبح أكثر اتساقًا من الموسم الماضي عندما احتل المركز الخامس.

وأضاف: "كانت النتائج العام الماضي رائعة واعتمدت بشكل كبير على الحماس والطاقة التي امتلكناها، لكنني كنت أعلم أن هذا لن يستمر واكتشفنا ذلك سريعًا".

ومع ذلك، حذر المدرب من الاستهانة بكريستال بالاس صاحب المركز 18 والذي لم يحقق أي فوز الموسم الحالي ويملك 3 نقاط فقط.

وقال: "إنهم يمرون بفترة صعبة، لكن لا يزال لديهم مواهب في هذا الفريق، لديك شعور بأنهم بمجرد أن ينجحوا في تغيير حظوظهم إلى الأفضل، فإنهم قد يتمكنون من تحقيق مسيرة مماثلة لما فعلوه العام الماضي".