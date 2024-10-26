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أحمد جودة - القاهرة -

قلب سيفاس سبور، تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه أضنه ديمرسبور للفوز (4-2) اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

سيفاس سبور يقلب الطاولة على أضنه ديمبرسبور بالدوري التركي

تقدم أضنه ديمرسبور بهدفين نظيفين سجلهما يوسوف بارازي وسيميح جولير في الدقيقتين (13، 16)، ثم سجل سيفاس سبور 4 أهداف عن طريق فودي كويتا، وجاري رودريجيز، وري ماناي، وأوروس راداكوفيتش في الدقائق (38، 61، 66، 88).

ورفع سيفاس سبور، رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد أضمه ديمرسبور عند نقطة واحدة في المركز ال19 (الأخير).