نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة زي كارلوس إثر أزمة قلبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توفي الظهير البرازيلي السابق زي كارلوس، وصيف بطل العالم عام 1998، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 56 عاما، حسب ما أعلن ناديه السابق ساو باولو.

وفاة زي كارلوس إثر أزمة قلبية

وقال النادي الذي قضى معه زي كارلوس أفضل فترات مسيرته بين العامين 1997 و1999: "بألم شديد يعلن نادي ساو باولو وفاة جوزيه كارلوس دي ألميدا، زي كارلوس، الجمعة في أوساسكو".

ولم يحدد النادي أسباب الوفاة التي أرجعتها وسائل إعلام محلية إلى سكتة قلبية.

وشارك زي كارلوس خلال نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا أساسيا في مباراة نصف النهائي التي فاز بها السيليساو بركلات الترجيح ضد هولندا (1-1، 4-2) في مرسيليا، بدلا من كافو الذي غاب عن تلك المباراة بداعي الإيقاف.

إلا إنه عاد إلى مقاعد البدلاء في المواجهة النهائية التي خسرتها البرازيل أمام فرنسا بقيادة زين الدين زيدان (0-3).

ولم يلغب زي كارلوس مع السيليساو مرة أخرى بعد مونديال 1998 قبل أن ينهي مسيرته في عام 2005.

