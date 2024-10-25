عبدالخالق: عبدالمجيد والمثلوثي من أفضل المدافعين بمصر.. وبنتايك صفقة رائعة

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، بأداء حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأبيض، خلال الفترة الأخيرة سواء مع القلعة البيضاء أو في أولمبياد باريس.

عبدالخالق: عبدالمجيد والمثلوثي من أفضل المدافعين بمصر

وقال عبد الخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "حسام عبدالمجيد يقدم أفضل أداء له على الاطلاق خلال الفترة الأخيرة وأفضل شيء فعله هو أنه لم يستمع للانتقادات لذلك هو أصبح من أفضل المدافعين بالدوري المصري".

وأضاف: "حمزة المثلوثي من أفضل المدافعين رغم أن مركزه ظهير أيمن ولكن يعجبني أدائه كثيرا ويلعب بروح قتالية وإصرار، والمغربي محمود بنتايك صفقة عظيمة وسيضيف كثيرا للزمالك في الموسم الكروي الجديد".