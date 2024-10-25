الرياضة

عبدالخالق: عبدالمجيد والمثلوثي من أفضل المدافعين بمصر.. وبنتايك صفقة رائعة

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، بأداء حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأبيض، خلال الفترة الأخيرة سواء مع القلعة البيضاء أو في أولمبياد باريس.

عبدالخالق: عبدالمجيد والمثلوثي من أفضل المدافعين بمصر

وقال عبد الخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "حسام عبدالمجيد يقدم أفضل أداء له على الاطلاق خلال الفترة الأخيرة وأفضل شيء فعله هو أنه لم يستمع للانتقادات لذلك هو أصبح من أفضل المدافعين بالدوري المصري".

وأضاف: "حمزة المثلوثي من أفضل المدافعين رغم أن مركزه ظهير أيمن ولكن يعجبني أدائه كثيرا ويلعب بروح قتالية وإصرار، والمغربي محمود بنتايك صفقة عظيمة وسيضيف كثيرا للزمالك في الموسم الكروي الجديد".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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