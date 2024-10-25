نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح الله: السوشيال ميديا سبب تراجع مستوى الكرة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن السوشيال ميديا أثرت على لاعبي كرة القدم المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "منذ سنوات التركيز في كرة القدم كان أكثر بسبب عدم انتشار السوشيال ميديا بهذا الوضع الحالي وكان هناك لاعبين على أعلى مستوى ولكن في الوقت الراهن السوشيال ميديا تسببت في عدم وجود متعة في كرة القدم".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك ضوابط في السوشيال ميديا حتى لا تؤثر على مستوى اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وهناك لاعبين يركزون فقط مع الترندات".