جون إيبوكا يرفض تجديد عقده مع سيراميكا ويستعد للرحيل في يناير

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أحمد جودة - القاهرة -



رفض النيجيري جون إيبوكا، مهاجم نادي سيراميكا، تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه الحق في التوقيع مع أي فريق آخر في يناير المقبل.

تعود أسباب رفض إيبوكا إلى قلة مشاركاته مع الفريق في الموسم الماضي، حيث كان أحمد ياسر ريان، الذي انتقل إلى البنك الأهلي، هو المهاجم الأساسي.

وفي الموسم الحالي، يميل المدرب أيمن الرمادي إلى الاعتماد على الجنوب أفريقي فخري لاكاي، المعار من بيراميدز، مما زاد من استياء إيبوكا.

يعتبر إيبوكا نفسه من بين أفضل المهاجمين في الدوري المصري، ويعتقد أنه يستحق فرصًا أكثر في التشكيلة الأساسية، خاصة بعد تقديمه مستويات مميزة.

كما يشعر بالغضب من إدارة سيراميكا بعد فشل انتقاله إلى الدوري الليبي الموسم الماضي بسبب عدم تعاونهم.

يخطط إيبوكا للرحيل عن سيراميكا بشكل مجاني، مما سيمكنه من تحديد وجهته المستقبلية بنفسه، وينتظر حتى يناير المقبل لمناقشة العروض التي تصل إليه قبل اتخاذ القرار المناسب لمستقبله الكروي.