نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقيد محمد عبد الشافي بعد تعافيه من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قيد مسؤولو نادي الزمالك محمد عبد الشافي رسميًا في قائمة الفريق المحلية قبل إغلاق باب القيد الصيفي، بعد أن تم رفع اسمه بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

نجح عبد الشافي في التعافي من إصابة الرباط الصليبي بعد استكمال البرنامج التأهيلي الذي أعده الجهاز الطبي له.

من جهة أخرى، أفاد مصدر من نادي الزمالك بأن محمد عبد الشافي جدد عقده مع النادي لعام إضافي دون شروط مالية، حيث لم يضع اللاعب أي متطلبات مادية.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن رغبة الزمالك في تجديد عقد "شيفو" تأتي تقديرًا لمجهوداته الكبيرة مع الفريق على مدار السنوات الماضية، دون أي مشاكل أو أزمات.

كما أكد المصدر أن الزمالك لا يرغب في اعتزال عبد الشافي في الوقت الحالي، نظرًا لإصابته، حيث يأملون في أن ينهي مسيرته الكروية وهو في أفضل حالاته وفي الملعب، متوجًا بلقب مع القلعة البيضاء.