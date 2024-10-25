نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جعفر: الزمالك يحتاج لصفقتين.. والدوري نظامه صعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأبيض سيحتاج إلى فترة حتى يدخل إلى المباريات خلال الفترة المقبلة.

جعفر: الزمالك يحتاج لدعيم مركزين

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: “الزمالك كان يحتاج تدعيم خط وسط المدافع وايضا مركز المدافع”.

وتابع: "الونش سيشكل دعم كبير للفريق في خط الدفاع ولكنه سيحتاج إلى فترة حتى يشارك في المباريات".

وأضاف: "نظام بطولة الدوري سيكون صعب على جميع الأندية، والزمالك كان يحتاج إلى تدعيم خط الوسط بلاعب أو لاعبان على الأقل بسبب مشاركة الفريق في العديد من البطولات خلال الموسم الكروي الجديد".