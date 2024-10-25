الأهلي يسقط في فخ التعادل الايجابي أمام الأخدود في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في مصيدة التعادل الايجابي مع نادي الأخدود خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في الدوري السعودي.

وتعادل الأهلي مع الأخدود لهدف لمثله، في لقاءات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري السعودي خلال اللقاء الذي استضافه ملعب الملك عبد الله الرياضية.

أهداف الأهلي ضد الأخدود

حصل إبراهيم كوني، نجم الأخدود على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب البدل من ضائع.

وأضاع سافيور جودوين ركلة الجزاء التي حصل عليها فريق الأخدود في الشوط الأول من المباراة.

ورد سافيور الكرة مباشرة بعدما أضاع ركلة الجزاء ليفشل الدفاع في التصدي لها وتسجل هدف أول لصالح الأخدود.

وعدل الجزائري رياض محرز النتيجة بالهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة الثالثة والستون من عمر المباراة وبمساعدة من فرانك كيسي.

ودخل الأهلي مباراته أمام الأخدود في الدوري السعودي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: ريان حامد، روجر إيبانز، فهد الحمد، سعيد بالعبيد.

الوسط: فرانك كيسيه، علي الاسمري، رياض محرز.

الهجوم: فيرمينو، جابري فيجا، إيفان توني.

يذكر أن الأهلي رفع رصيده في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي إلى النقطة العاشرة، بينما رفع الأخدود رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز السادس عشر.