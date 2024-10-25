عبدالخالق: الأمور النفسية أثرت على لاعبي الزمالك في السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أنه كان يتمنى تتويج القلعة البيضاء بلقب السوبر المصري، مشددا على أن اللاعبين قدموا مباراة تاريخية.

عبدالخالق: الأمور النفسية أثرت على لاعبي الزمالك

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الأمور النفسية أثرت بشكل كبير على لاعبي الزمالك وهو الأمر الذي انعكس على الأداء في المباراة ورغم ذلك قدموا 120 دقيقة مميزة للغاية وخاصة من الجانب الفني للبرتغالي جوزيه جوميز".

وأضاف: "أداء الزمالك اختلف في الشوط الثاني وايضا في الوقت الإضافي وأهدرنا فرص عديدة، وإذا اختلفت الظروف لكان الفريق الأبيض حسم اللقب في الوقت الأصلي من المباراة".