نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في أزمة كهربا مع النادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى مسؤولو النادي الأهلي لإنهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، في الساعات القليلة القادمة، حيث ترغب الإدارة في إعادة اللاعب إلى حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت فرض غرامة قدرها مليون جنيه على كهربا، بالإضافة إلى ترحيله من بعثة الفريق في الإمارات، بعد اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة سيراميكا التي أُقيمت يوم الأحد الماضي في نصف نهائي كأس السوبر المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1.

لكن الأهلي يبدو متجهًا نحو الإبقاء على كهربا، حيث تراجع عن فكرة عرضه للبيع، نظرًا لرغبة الإدارة في الاستفادة من مهاراته في الفترة القادمة كبديل للمهاجم الأساسي وسام أبو علي.

وأيضًا، اعتذر كهربا عما حدث بعد مباراة السوبر، وأبدى مارسيل كولر استعداده لتقبل اعتذاره مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة والترحيل من بعثة الفريق في الإمارات.