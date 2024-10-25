نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد موعد مران العين قبل مواجهة إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد مسؤولو النادي الأهلي موعدًا لمران العين الإماراتي الأخير في الثامنة مساءً يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة إنتركونتيننتال، المقررة في الثامنة مساءً يوم الثلاثاء.

ويحرص الأهلي على تقديم أفضل استقبال لبعثة العين الإماراتي، حيث يسعى لتوفير كافة سبل الراحة لهم، تعبيرًا عن العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين والناديين.

وقد قامت إدارة الأهلي بإعداد ترتيبات هامة للمباراة، بما في ذلك تخصيص المقصورة الزجاجية لكبار مسؤولي نادي العين، بالإضافة إلى أماكن خاصة لمجلس إدارة الأشقاء في المقصورة الشرفية.

كما تم تخصيص 2200 مقعد للجمهور الإماراتي، إلى جانب 300 مقعد VIP، فضلًا عن المناطق المخصصة للاعبين البدلاء والطاقم الإداري والطبي.

وتم التنسيق بشأن الخدمات اللوجستية، مع تحديد موعد المران الرئيسي لنادي العين في الثامنة مساءً يوم 28 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة.