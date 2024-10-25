الرياضة

نجم الزمالك السابق ينصح بتمديد عقد جوميز خوفًا من عروض الخليج

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم رغم خسارة لقب بطولة السوبر المصري بركلات الترجيح.

أحمد جعفر: يجب تحصين جوميز من "الخليج"

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جوزيه جوميز مدير فني قدير ويجب تمديد عقده لأنه مدرب كبير لأنه سيتلقى عروض كثيرة خاصة من الخليج خلال الفترة المقبلة ويجب الحفاظ عليه".

وأضاف: "لاعبو الزمالك كانوا رجالا وقدموا مباراة بطولية وأداء مميز للغاية على مدار الـ 120 دقيقة وفرحونا من شهر بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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