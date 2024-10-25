نجم الزمالك السابق ينصح بتمديد عقد جوميز خوفًا من عروض الخليج

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم رغم خسارة لقب بطولة السوبر المصري بركلات الترجيح.

أحمد جعفر: يجب تحصين جوميز من "الخليج"

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جوزيه جوميز مدير فني قدير ويجب تمديد عقده لأنه مدرب كبير لأنه سيتلقى عروض كثيرة خاصة من الخليج خلال الفترة المقبلة ويجب الحفاظ عليه".

وأضاف: "لاعبو الزمالك كانوا رجالا وقدموا مباراة بطولية وأداء مميز للغاية على مدار الـ 120 دقيقة وفرحونا من شهر بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي".