نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يضع خطة جديدة لتحفيز لاعبيه قبل انطلاق الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبرم لاعبو فريق البنك الأهلي اتفاقية جديدة استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي، تهدف إلى تعزيز روح المنافسة بينهم وتحفيزهم على جمع أكبر عدد من النقاط والتأهل إلى المربع الذهبي في الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".

تشتمل اللائحة على مجموعة من البنود التي تعزز الدافع نحو الانتصار في المباريات، بالإضافة إلى فرض عقوبات في حالة الخسارة، وفرض غرامات بسبب التأخير عن التدريبات أو فقدان الانضباط داخل الفريق، وذلك بناءً على توصيات المدير الفني طارق مصطفى ومدير الكرة سامي الشيشيني.

كما يستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام في بداية نوفمبر المقبل.

وفي سياق متصل، استطاع مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع مجموعة من اللاعبين البارزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومن بينهم محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان من سيراميكا، وهشام صلاح من الاتحاد السكندري، وعبد العزيز البلعوطى، حارس مرمى إنبي.