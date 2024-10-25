هنا جودة تحقق إنجازًا تاريخيًا وتتأهل إلى نهائي بطولة مونبيليه بالفوز على بطلة الصين

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أحمد جودة - القاهرة - حققت البطلة المصرية هنا جودة إنجازًا تاريخيًا في رياضة تنس الطاولة بفوزها على اللاعبة الصينية تشينج تونج تشين، المصنفة الثامنة عالميًا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من جولة أبطال السلسلة العالمية لتنس الطاولة، التي تقام حاليًا في مدينة مونبلييه الفرنسية.

تفاصيل المباراة

تمكنت هنا من التفوق على منافستها بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، لتتأهل بذلك إلى الدور ربع النهائي في البطولة.

الشوط الأول : تفوقت هنا بنتيجة 11-6.

: تفوقت هنا بنتيجة 11-6. الشوط الثاني : استمرت في التفوق وحققت الفوز بنتيجة 12-10.

: استمرت في التفوق وحققت الفوز بنتيجة 12-10. الشوط الثالث : خسرت هنا هذا الشوط بنتيجة 11-5.

: خسرت هنا هذا الشوط بنتيجة 11-5. الشوط الرابع: استعادت توازنها وفازت بنتيجة 11-7، محققة بذلك التأهل إلى ربع النهائي.

مشوار هنا جودة في البطولة

بدأت هنا البطولة من دور الـ32 حيث تمكنت من الفوز على اللاعب الصيني تيباي هوانج يي هو بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وتستعد هنا لمواجهة قوية في الدور ربع النهائي حيث ستلتقي مع بطلة الصين تيباي تشنج إي تشينج، المصنفة الثانية في البطولة، في مباراة مرتقبة ستُقام غدًا السبت.