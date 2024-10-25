رينارد يقترب من خلافة مانشيني في قيادة المنتخب السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، من العودة لتولي قيادة المنتخب السعودي في ولاية ثانية خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

رينارد في طريقه لتدريب المنتخب السعودي

ووفقًا لما أوردته صحيفة “أو جوجو” البرتغالية فإن هيرفي رينارد قريب جدًا من تولي الدفة الفنية للمنتخب السعودي.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى إن رينارد بعد رحيله عن منتخب فرنسا للسيدات قد رفض عرضين من اتحاد جدة والقادسية السعودي.

وأكد المصدر ذاته إن رينارد على وشك التوقيع بشكل رسمي لبدء ولاية ثانية مع منتخب السعودية.

وكان رينارد قد تولى تدريب المنتخب السعودي في الفترة من 2019 حتى 2023.