نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني تشهد مفاجآت نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة الفريق استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المواجهة غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

إبراهيم دياز يزين قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة برشلونة

وقد أعلن انشيلوتي قائمة الفريق لمواجهة الفريق الكتالوني، وجاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: ميليتاو، فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس، مبابي، إندريك، إبراهيم دياز.