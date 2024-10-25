نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يفقد نجميه قبل بداية الموسم الجديد بسبب نهائي السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة موجعة بعد الكشف تعرض اثنين من لاعبيه الأساسيين للإصابة قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد، وذلك عقب مواجهة النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، التي انتهت بتتويج الأهلي بالفوز 7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

فحوصات طبية لحسم مشاركة ثنائي الزمالك في الدوري

وكشف تقارير صحفية من داخل الأبيض، أن اللاعبين التونسي حمزة المثلوثي ومحمد شحاتة تعرّضا للإصابة خلال مباراة السوبر أمام الأهلي، ويخضعان في الساعات المقبلة لمجموعة من الفحوصات الطبية لتحديد مدى جاهزيتهما للمشاركة في أولى مباريات الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

أصيب حمزة المثلوثي بكدمة قوية في منطقة الظهر مع بداية المباراة، لكنه أصر على استكمال اللعب ورفض الاستبدال. أما محمد شحاتة فقد دخل المباراة وهو يعاني من كدمة في قدمه، وتعرّض لإجهاد عضلي إضافي، ما استدعى استبداله لاحقًا خشية تفاقم حالته.

موعد مواجهة الزمالك الأولى في الدوري أمام البنك الأهلي

يستهل نادي الزمالك مشواره في الدوري المصري للموسم الجديد بمواجهة نادي البنك الأهلي في إطار الجولة الأولى من البطولة، حيث ستُقام المباراة يوم 1 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام.