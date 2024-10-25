نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد خسارة السوبر أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من الإمارات، عقب المشاركة في بطولة السوبر المحلي، التي أقيمت في أبوظبي خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

الزمالك يعود إلى القاهرة قادمًا من الإمارات

استغرقت رحلة الطيران نحو ثلاث ساعات ونصف تقريبًا من مطار أبو ظبي إلى مطار القاهرة الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

