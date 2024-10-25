نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إهدار مال عام أم تدعيم قوي؟.. ميركاتو خيالي للأندية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب غلق باب القيد في مصر، تستعد الأندية لإطلاق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري NIle" للموسم 2024-2025.

وشهد سوق الأندية المصرية نشاطا كبيرا، على عكس المواسم السابقة، حيث وصل إجمال الصفقات إلى 173 صفقة على غرار أندية دوري روشن التي تُعزز صفوف فريقها بالعديد من الصفقات كل ميركاتو.

137 صفقة في الميركاتو الحالي

وقد قامت الأندية بتعزيز صفوفها بضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية، باستثناء الإسماعيلي الذي لم يتمكن من إبرام أي صفقات بسبب قرار "فيفا" بإيقاف القيد.

نجح 17 فريق في إبرام نحو 173 صفقة، حيث يسعى كل نادٍ للمنافسة على اللقب أو التأهل للمشاركة في البطولات الإفريقية بالموسم الجديد.

يُعتبر فريق سيراميكا وبتروجيت الأكثر نشاطًا في سوق الانتقالات الحالي، حيث تمكن كل فريق من إبرام 16 صفقة لتدعيم صفوف الفريق.

صفقات الأهلي قبل غلق باب القيد

أبرم النادي الأهلي، حامل اللقب، العديد من الصفقات لتعزيز صفوفه، حيث ضم كل من يوسف أيمن، وأشرف داري، ويحيى عطية الله، وعمر الساعي.

وجاء هذا بعد رحيل عدد من اللاعبين، أبرزهم أليو ديانج وأحمد عبد القادر الذي انتقل مؤخرا إلى صفوف فريق قطر القطري، بالإضافة إلى الفرنسي أنتوني موديست.

صفقات الزمالك

على الرغم من الأزمات التي يواجهها الزمالك نتيجة شكاوى لاعبيه السابقين ومدربيه الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، استطاع النادي إبرام صفقات جديدة مع خمسة لاعبين وهم: «الفلسطيني عمر فرج، المغربي محمود بنتايك، السنغالي سيدي ندياي، محمد حمدي، والبولندي كونراد ميشالاك».

في المقابل، شهدت صفوف الفريق رحيل عدد من اللاعبين، من بينهم سيد عبد الله نيمار الذي انتقل مؤخرا إلى صفوف فريق البنك الأهلي.



صفقات الأندية الأخرى

سموحة: تعاقد مع 15 لاعبًا، منهم إسلام عطية وعبد الكبير الوادي.

المصري البورسعيدي: أضاف 14 لاعبًا جديدًا، مثل كريم بامبو وبيبي بادجي.

إنبي: ضم 6 لاعبين، منهم محمد سمير وعبد الرحمن مانو.

زد: أبرم 11 صفقة جديدة، منها عمار حمدي وحمدي علاء.

طلائع الجيش: ضم 10 لاعبين، منهم باسم مرسي وكريم حلاوة.

البنك الأهلي: حصل على 8 لاعبين، منهم أحمد ياسر ريان.

الجونة: أبرم 14 صفقة جديدة، مثل محمد علاء وعمرو شعبان.

فاركو: أضاف 6 لاعبين، منهم زهير المترجي ومروان مجدي.

بتروجت: الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، ضم 16 لاعبًا، منهم زياد فرج وآلان كيامبادي.

غزل المحلة: أضاف 8 لاعبين، بينهم عامر عامر ومحمد حمدي زكي.

حرس الحدود: تعاقد مع 7 لاعبين، منهم ميدو أسامة وإيزي إيميكا.

ويبقى السؤال الذي يشغل بال الجماهير المصرية، هل سيكون هذا إهدار للمال العام؟ أم سنرى دوري قوي خلال الموسم الجديد؟

ومع اقتراب انطلاق الجولة الأولى يوم 30 أكتوبر، تتجه الأنظار نحو المنافسة التي ستشهدها البطولة، وسط آمال الأندية في تحقيق نتائج إيجابية.