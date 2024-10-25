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أحمد جودة - القاهرة - قال نوري شاهين، مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة إن نيكلاس زوله مدافع الفريق سيغيب عن الملاعب حتى فترة التوقف الدولي المقبلة، التي تجرى بين يومي 11 و19 نوفمبر القادم.

الإصابة تبعد زوله عن دورتموند حتى فترة التوقف الدولي المقبلة

وكان زوله أصيب في كاحله خلال خسارة دورتموند 5 / 2 أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وصرح شاهين في مؤتمر صحفي "زوله سيغيب حتى فترة التوقف الدولي. نأمل أن يكون متاحا بعد ذلك".

أضاف مدرب دورتموند أن المدافع يوليان رايرسون يعاني من "بعض المشاكل البسيطة" لكن من المتوقع أن يكون جاهزا للقاء الفريق ضد مضيفه أوجسبورج في الدوري الألماني غدا السبت.

ولم يحقق دورتموند أي فوز خارج أرضه في الدوري الألماني هذا الموسم، فخلال لقاءاته الثلاثة التي خاضها خارج ملعب (سيجنال ايدونا بارك) بالمسابقة حقق تعادلا وحيدا وتلقى خسارتين.

وأكد شاهين "يتعين علينا ببساطة الفوز بالمباريات خارج الأرض. ودون الفوز بعيدا عن قواعدنا لن نتمكن من تحقيق أهدافنا".

وأتم المدرب الشاب تصريحاته قائلا "بالنظر إلى ترتيب الفريق فإن المباراة ستكون مهمة بالنسبة لنا. سنحاول مرة أخرى انتزاع النقاط الثلاث خارج ملعبنا غدا".