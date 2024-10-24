طاهر محمد: جاهز للعب في أي مركز وثقة كولر دفعتني للتألق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده للعب في أي مركز يحدده المدير الفني.

طاهر محمد: جاهز للعب في أي مركز يطلبه المدرب

جاءت تصريحات طاهر بعد أن توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بفوزه بركلات الترجيح على الزمالك في المباراة التي أُقيمت على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وخلال حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال طاهر: "مبروك لكل الجماهير، فقد قدم جميع اللاعبين أداءً جيدًا. كنا قريبين من الفوز بفارق أكبر، ولكن الحمد لله على ما حققناه."

وأضاف: "أنا جاهز للعب في أي مركز يطلبه المدرب، فالجميع هنا يمتلك القدرة على التنقل بين المراكز. الموسم المقبل سيكون طويلًا، ويحتاج إلى تنوع في الأداء."

واختتم حديثه بقوله: "المدرب كولر وضع ثقته في أدائي كمهاجم، وأنا سعيد لأنني تمكنت من تلبية تلك الثقة، لقد كانت الفترة الماضية صعبة، ولكن الحمد لله، توجنا بالنجاح، وآمل أن نبني على هذا الإنجاز في المستقبل."

