نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التتويج بالسوبر.. 10 ألقاب تزين مسيرة مارسيل كولر مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حصد الألقاب مع المارد الأحمر بعدما قاد الفريق للتتويج بكأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخ النادي والرابعة على التوالي.

وتغلب الأهلي على نظيره الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7 – 6 في نهائي السوبر المصري الذي جمعهما مساء اليوم في الإمارات، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ونجح السويسري مارسيل كولر، في التتويج بكأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه ليعادل رقم مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق الأكثر تتويجًا بلقب البطولة.

بطولات مارسيل كولر مع الأهلي

حقق السويسري مارسيل كولر مع الأهلي لقب الدوري المصري مرتين موسمي 2022 – 2023، 2023 – 2024، كما توج بكأس مصر مرتين، وفاز بكأس السوبر المصري 4 مرات آخرها اليوم.

وعلى المستوى الأفريقي نجح كولر في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين 2022 – 2023، 2023 – 2024، وفاز المدرب السويسري ببرونزية كأس العالم للأندية مع المارد الأحمر.

وكان الأهلي تخطى سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي السوبر المصري، قبل الفوز الليلة على الزمالك في النهائي بنتيجة 7 -6 بركلات الترجيح ليحصد اللقب المحلي.