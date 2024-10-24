نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو ركلات الترجيح بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري بعدما فاز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بركلات الترجيح.

ملخص أحداث المباراة

انطلقت المباراة بنشاط واضح من كلا الفريقين، حيث أضاع حسين الشحات فرصة ذهبية لتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثامنة بعد تلقيه تمريرة جيدة، لكنه سدد الكرة في جسد الحارس محمد عواد.

تراجع الأداء قليلًا، لكن الأهلي استعاد السيطرة مجددًا، حيث أهدر وسام أبو علي فرصة أخرى في الدقيقة 16 بعد مراوغته لمدافعي الزمالك، لكن تصدى محمد عواد لتسديدته ببراعة.

في الدقيقة 22، سدد يحيى عطية الله ضربة حرة مباشرة تصدت لها العارضة، مما حال دون تسجيل هدف للزمالك، وفي الدقيقة 23، نال زياد كمال بطاقة صفراء نتيجة خشونته مع إمام عاشور.

وفي الدقيقة 26، حصل مروان عطية على إنذار بسبب تدخل قوي ضد محمود بنتايك، وسجل سيف الجزيري هدفًا في الدقيقة 28، لكن تم إلغاؤه بعد مراجعة الفيديو بسبب خطأ في الدفاع.

قبل نهاية الشوط الأول، أجرى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، تغييرًا مبكرًا بنزول كونراد ميشالاك بدلًا من زياد كمال.

استحوذ الزمالك على الدقائق الأخيرة، وسدد وسام أبو علي ضربة حرة مباشرة مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني بنشاط أكبر من الزمالك، مستفيدًا من تراجع أداء الأهلي في نهاية الشوط الأول، وبدأ لاعبي الأبيض في استغلال الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 74 وقع طاهر محمد طاهر متأثرا بإصابة قوية، خرج على اثرها من أرضية الملعب، وتم استبداله بالمغربي رضا سليم.

حاول لاعبي الزمالك تهديد مرمى محمد الشناوي في أكثر من مناسبة، ولكن الفرص لم ترتقي إلى الخطورة الكبيرة ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

مع انطلاق الشوط الإضافي الأول، قام كل مدرب بإجراء تبديل وحيد؛ حيث أدخل السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، محمد مجدي أفشة بدلًا من إمام عاشور، بينما حل ناصر منسي بديلًا لناصر ماهر في الزمالك.

في الدقيقة 92، نفذ لاعبو الأهلي هجمة جميلة بعد مجموعة من التمريرات المتقنة، لتصل الكرة إلى محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء، الذي مررها إلى وسام أبو علي، لكن تسديدته الغريبة ذهبت بجوار المرمى، بينما احتسب الحكم تسللًا في النهاية.

ثم في الدقيقة 97، أرسل يحيى عطية الله كرة عرضية من ركلة ركنية، لكن الدفاع تمكن من تشتيتها، لتصل الكرة إلى أفشة الذي سدد بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة 105، أجرى البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك، تغييرًا اضطراريًا بنزول محمد حمدي بدلًا من بنتايك الذي خرج مصابًا.

في الدقيقة 112، أرسل يحيى عطية الله عرضية من الجهة اليسرى، وصلت إلى حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها بعيدًا عن القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 114، أرسل أحمد سيد زيزو عرضية رائعة من الجهة اليمنى، لكن تسديدة كونراد ميشالاك من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للأهلي بسنتيمترات قليلة.

توجه الأهلي والزمالك إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب "محمد بن زايد" في دولة الإمارات.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري بع. ما فاز بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 بعد إثارة كبيرة شهدتها المباراة.

