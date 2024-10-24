نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت سادس مرة.. الأهلي يحصد كأس السوبر المصري من الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التتويج بكأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء عقب الفوز على نظيره الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلي يحصد السوبر السادس من الإمارات

وتغلب الأهلي على نظيره الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7 – 6 في نهائي السوبر المصري الذي جمعهما مساء اليوم في الإمارات، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتعد هذه المرة السادسة بشكل عام التي يحصد فيها النادي الأهلي كأس السوبر المصري من الأراضي الإماراتية. بينما المرة الرابعة التي يتوج به المارد الأحمر باللقب على حساب الزمالك.

وبدأت سلسلة تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري في الإمارات موسم 2015 – 2016 بعدما تغلب على الزمالك 3-2، ثم كرر تتويجه باللقب في موسم 2017 – 2018 على حساب المصري بالفوز بهدف دون رد.

ثالث تتويج للأهلي بالسوبر المصري في الإمارات كانت على حساب الزمالك بالفوز عليه 2-0 في موسم 2021 – 2022، وفي الموسم التالي تغلب على بيراميدز 1-0 وحصد اللقب مجددًا.

وفي الموسم الماضي توج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر بعد فوز كاسح 4 – 2، قبل أن يحصد سادس ألقابه بالبطولة على حساب الزمالك مساء الليلة.