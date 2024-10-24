نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تتويج الأهلي.. تعرف على سجل أبطال كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك عبر ركلات الجزاء الترجيحية.

بهذا الانتصار، يرفع الأهلي عدد ألقابه في بطولة السوبر إلى 15، مما يجعله الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني بأربعة ألقاب.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي هو حامل اللقب للنسخة الماضية، حيث توج بالبطولة في النظام الجديد بعد فوزه الكبير على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل أبطال السوبر المصري عبر التاريخ

الأهلي: 15 لقبًا (2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018، 2021، 2022، 2023، 2024)

الزمالك: 4 ألقاب (2001، 2002، 2016، 2019)

المقاولون العرب: لقب واحد (2004)

حرس الحدود: لقب واحد (2009)

طلائع الجيش: لقب واحد (2020)

