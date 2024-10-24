الرياضة

محمد الشناوي يفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - حصد محمد الشناوي حارس مرمى النادي جائزة رجل مباراة نهائي السوبر المصري والذي جمع فريقه أمام الزمالك.

واستطاع الشناوي الإبقاء على النتيجة لصالح فريقه حتى اللحظات الأخيرة كما تصدى لركلة الجزاء أمام قائد الزمالك  شيكابالا ليبقي على حظوظ  فريقه في حصد اللقب.

الأهلي بطلًا للسوبر المصري للمرة الـ15 

وحصد الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخه كما حصد مارسيل كولر لقبه الرابع أمام الزمالك في تاريخه.

كما توج محمد الشناوي بكأس السوبر للمرة السادسة في مسيرته ويُعادل وائل جمعة وشريف إكرامي

وشهدت المباراة سيناريوهات مثيرة حتى الدقائق الأخيرة عقب تعادل سلبي استمر في الوقت الأصلي والإضافي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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