محمد الشناوي يفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي السوبر المصري

وحصد الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخه كما حصد مارسيل كولر لقبه الرابع أمام الزمالك في تاريخه.

واستطاع الشناوي الإبقاء على النتيجة لصالح فريقه حتى اللحظات الأخيرة كما تصدى لركلة الجزاء أمام قائد الزمالك شيكابالا ليبقي على حظوظ فريقه في حصد اللقب.

محمد يوسف

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