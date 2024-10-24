نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تتويج الأهلي.. كولر يعادل رقم مانويل جوزيه في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد السويسري مارسيل كولر الفريق الأول بالنادي الأهلي للتتويج بكأس السوبر المصري للمرة الخامسة عشر في تاريخ القلعة الحمرا عقب الفوز على نظيره الزمالك بركلات الترجيح.

كولر يعادل جوزيه

وتغلب الأهلي على نظيره الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7 – 6 في نهائي السوبر المصري الذي جمعهما مساء اليوم في الإمارات، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ونجح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق إنجاز جديد ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله المدرب التاريخي للأهلي مانويل جوزيه في مرات التتويج بكأس السوبر المصري.

وتوج البرتغالي مانويل المدير الفني السابق للأهلي بلقب كأس السوبر المصري 4 مرات، وكرر كولر إنجازه بعدما حصد اللقب أعوام 2021، 2022، 2023، وأخيرًا 2024.

الجدير بالذكر أن مارسيل كولر هو ثاني مدرب سويسري في التاريخ يتوج بكأس السوبر المصري بعد مواطنه رينيه فايلر الذي توج باللقب مع المارد الأحمر عام 2018.

