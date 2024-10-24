الاتحاد السكندري يدعم صفوفه بصفقتي دعدور وأوساكا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في التعاقد مع الحارس أحمد دعدور، النيجيرى صديق أوساكا مواليد 2005.

الاتحاد السكندري يضم دعدور وأوساكا

وتعاقد الاتحاد السكندري، لمدة ثلاث مواسم مع دعدور الذي سبق له اللعب لأندية بيراميدز والمصرى وتم ضمه لزعيم الثغر عقب ترشيحه من الصربى بابا فاسيليو المدير الفني للفريق وإمام محمدين رئيس قطاع الكرة.

وتعاقدت إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى أيضًا مع الجناح النيجيرى صديق أوساكا على سبيل الإعارة لمدة عام قابله للتجديد 4 مواسم.

يشار إلى إن النيجيري أوساكا يجيد اللعب في مركزى الجناح الأيمن والأيسر.

ويفتتح الاتحاد السكندرى مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم بمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الأولى.