نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر المصري.. التعادل الإيجابي يحكم الشوط الأول بين بيراميدز وسيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام فريق سيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي في اللقاء الناري لتحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن منافسات كأس السوبر المصري الرباعي، الذي يُقام في دولة الإمارات.

أحداث الشوط الأول بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

دخل فريق بيراميدز المباراة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا في شباك المنافس والخروج من المباراة بشكل إيجابي.

ومع الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول افتتح التهديف لاعب سيراميكا كليوباترا اسلام عيسى.

واستمرت محاولات بيراميدز من أجل معادلة النتيجة أمام سيراميكا كليوباترا، حتى أحرز اللاعب عبدالله مجدي هدف في مرماه لصالح الفريق السماوي مع الدقيقة الرابعة والثلاثون من الشوط الأول.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

يمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس السوبر المصري.

