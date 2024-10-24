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أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن تشخيص إصابة لاعبه البرازيلي رودريجو جوس والتي تعرض لها خلال مباراة بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة رودريجو

وكان ريال مدريد قد انتصر على ضيفه بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية أن رودريجو تعرض للإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة بوروسيا دورتموند، ليتأكد غيابه عن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه الآتي:”بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا رودريجو جويس من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تبين أنه يعاني من إصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى”.

وبحسب تقارير صحفية فإن مدة رودريجو عن الملاعب ستتراوح بين 15 إلى 20 يومًا، ليعود بعد فترة التوقف الدولية المقبلة، ويتأكد غيابه عن الكلاسيكو رفقة زميله البلجيكي تيبو كورتوا.