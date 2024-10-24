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أحمد جودة - القاهرة - الساعات تمر وعقاربها قد اقتربت من الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والأنظار تستعد للتوجه نحو الإمارات ودقات القلوب تتعالى والتوتر أصبح يزداد لدى العديد من عشاق الساحرة المستديرة بصفة خاصة عشاق كبيرين الكرة المصرية والإفريقية الأهلي والزمالك.

3 دوافع تحفز الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي السوبر.. أبرزها رد الاعتبار

عشاق المارد الأحمر يحلمون بليلة سعيدة ليلة المصالحة من لاعبيهم لهم بعد خسارة لقب السوبر الإفريقي من الغريم التقليدي الزمالك للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة السوبر الإفريقي،، أما على الجانب الأخر فعشاق الفارس الأبيض يأملون في إستمرار الأفراح في ميت عقبة خاصة بعد تفوق أصحاب الرداء الأبيض مؤخرًا على القافلة الحمراء خلال مواجهة الدوري المصري الممتاز وأخيرًا مواجهة السوبر الإفريقي والتتويج بلقبها على حسابه،، فلمن ستبتسم الليلة ولمن تقام الأفراح ويسهر جمهوره يتغنى الأحمر أم الأبيض.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء محملًا بدوافع كثيرة من أجل الفوز وتحقيق لقب السوبر المصري نستعرضها معكم في السطور التالية.

أولها هي مصالحة جمهوره الذي يعتبره السلاح الأول الداعم له في كل المبارايات وجميع الأوقات وتحت أي ظروف وتعويضه عن خسارة لقب السوبر الإفريقي والأخذ بالثأر الكروي من غريمة التقليدي ورد الاعتبار.

أما الدافع الثاني فهو تسلح الأهلي بالتفوق خلال النهائيات حيث تواجه الفريقين من قبل في ٣١ نهائي خلال البطولات المحلية والإفريقية وكانت الكلمة العليا فيها لنادي القرن الإفريقي بعدد ١٧ مواجهة مقابل ١٣ مواجهة لأبناء ميت عقبة بينما تقاسم الفريقين مواجهة واحدة كما كان للأهلي أيضا النصيب الأكبر في الفوز بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بعدد ٦ ألقاب من ٨ مواجهات بالبطولة.

أما الدافع الثالث وهو استغلال كتيبه السويسري مارسيل كولر للتفوق النفسي بسبب انشغال جوميز ورفاقه بأزمة الفريق الحالية والتي تتمثل في ثنائي الفريق نبيل عماد "دونجا" ومصطفي شلبي ومدير الكرة للفريق عبدالواحد السيد والتي بدورها عكست حالة من الجدل الكبير على الساحة الرياضية في مصر بعد قرار السلطات الإماراتية استمرار حبس ثلاثي الزمالك على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية مشاجرة وقعت بينهم وبين أحد منظمي مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري وتسبب أيضًا في حالة من التوتر والارتباك داخل معسكر الأبيض في الإمارات.