انت الأن تتابع خبر صراع القمم.. مواجهات نارية في دوري روشن السعودي اليوم.. المواعيد والقنوات الناقلة

والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دوري روشن السعودي (دوري المحترفين السعودي) يُعتبر من أهم بطولات كرة القدم في المنطقة العربية وآسيا، حيث يشهد تنافساً كبيراً بين الأندية، مدعومًا بالاستثمارات الضخمة في استقطاب نجوم عالميين ومدربين على مستوى عالٍ، هذا الدوري أصبح محط أنظار الجماهير عالميًا بسبب مشاركة لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، مما يعزز قوته الإعلامية والتسويقية، مباريات اليوم تتميز بقوة وحماس كبيرين، خاصة مباراة الاتحاد والرياض، التي ستشهد مشاركة نجوم بارزين، ومباراة الوحدة والخليج التي تعد حاسمة لكلا الفريقين في ترتيب الدوري.

ما هي مباريات دوري الروشن اليوم؟

مباريات دوري روشن السعودي اليوم الخميس 24 أكتوبر تشهد مواجهات قوية، الاتحاد يلتقي مع الرياض في مباراة مرتقبة على استاد الأمير فيصل بن فهد عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة ينتظرها الجمهور بشغف، في نفس التوقيت، يستضيف الوحدة نظيره الخليج على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة، أما المباراة الأولى لليوم فستكون بين الشباب والعروبة على استاد جامعة الجوف في تمام الساعة 6:30 مساءً، حيث يسعى كلا الفريقين لتحسين موقعهما في ترتيب الدوري.

القنوات الناقلة لدوري الروشن اليوم

مباريات دوري روشن السعودي اليوم سيتم نقلها على قنوات SSC الرياضية السعودية، وهي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري، يمكن متابعة المباريات بجودة عالية عبر هذه القنوات، بالإضافة إلى توفر إمكانية مشاهدتها عبر تطبيقات الإنترنت الخاصة بـ SSC لمن يفضل المشاهدة الرقمية.

تردد قنوات SSC

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية على الأقمار الصناعية الرئيسية:

على القمر الصناعي عرب سات (بدر سات)

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ (FEC): .3/4

على القمر الصناعي نايل سات