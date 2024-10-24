نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليثي: كهربا يطلب جلسة "إعتذار" مع محمد رمضان بعد عودة الأهلي للقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد الليثي عن طلب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي من بعض مسئولو النادي وأعضاء في الجهاز الفني التوسّط من أجل عقد جلسة خاصة مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، للإعتذار عما حدث منه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا مساء الأحد الماضي في نصف نهائي السوبر المصري.



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " كهربا إلتزم الصمت خلال اليومين الماضيين بعدما عاد إلى القاهرة تنفيذًا لقرار محمد رمضان بترحيله من بعثة الفريق بالإمارات وتغريمه مليون جنيه بسبب إعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته أساسيًا في مباراة سيراميكا".



وأردف: "اللاعب طلب من بعض مسئولو النادي التدخل لإنهاء هذه الأزمة من خلال تقديم إعتذار علني لـ محمد رمضان ومارسيل كولر أمام جميع اللاعبين وإنهاء هذا الخلاف وبدء صفحة جديدة والمشاركة في التدريبات بعد عودة الفريق من الإمارات ".