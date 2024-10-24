نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق سعودي يخطط لضم سفيان رحيمي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية، إلى أن نادي القادسية السعودي، يسعي للحصول على خدمات المغربي سفيان رحيمي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي.

وكان رحيمي قد سجل ثلاثة أهداف في شباك الهلال، في المباراة التي جمعت فريقه بالفريق السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وانتهت بخسارة العين بخمسة أهداف مقابل أربعة.

ووفقًا للتقارير السعودية، فأن القادسية يريد التعاقد مع رحيمي في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في ظل تألق النجم المغربي رفقة العين الإماراتي.

يذكر أن رحيمي كان هدفًا لكبار الأندية السعودية على رأسهم اتحاد جدة والنصر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة العين رفضت التفريط في خدمات اللاعب المغربي.



التقارير أكدت أن القادسية يرغب في ضم سفيان رحيمي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل تألق اللاعب مع العين الإماراتي.