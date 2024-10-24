نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن عبد العزيز: لا يوجد مفاجآت في تشكيل الأهلي والزمالك اليوم.. والحظوظ متساوية بين لاعبي الفريقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن عبد العزيز المدير الفنى الحالي لفريق الإنتاج الحربى ونجم نادي الزمالك السابق أنه يتوقع عدم حدوث اى مفاجآت فى تشكيل فريقي الأهلي والزمالك في مواجهة اليوم.

وقال أيمن عبد العزيز خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " الحظوظ متساوية بين لاعبو الفريقين فى الفوز باللقاء وحصد اللقب مساء اليوم ".

وأردف أيمن عبد العزيز " أتمنى مشاركة شيكابالا وميشالاك اليوم التشكيل الأساسى للزمالك أمام الأهلى لتعويض غياب بعض اللاعبين وعودة عمر جابر ".