نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف أقوال نبيل عماد دونجا في تحقيقات أزمة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي الزمالك بأقواله في الأزمة الشهيرة عقب نهاية مباراة فريقه مع بيراميدز والتي ضمن فيها الفارس الأبيض التأهل للمرحلة النهائية ومواجهة الأهلي.

أقوال نبيل عماد دونجا في تحقيقات أزمة السوبر

وجاءت أقوال دونجا في التحقيقات: "كنت في المدرجات لأنني مصاب".

وتابع: "عقب إلغاء هدف بيراميدز ونهاية المباراة حاولت دخول أرضية الملعب واستئذان القائمين على تأمينه فتم دفعي من قبل أحدهم".

وواصل: "طلب مني الوقوف على جنب ووقعت المشادة ليحضر زملائي لكن لم اعتدي على أي شخص".

واختتم: "الأمن منعني وتم دفعي والاعتداء عليا عقب نهاية المباراة وفوجئت بالقبض عليا"،

بداية الأزمة

وبدأت الأزمة عقب نهاية المباراة في مشادة التقطها الكاميرات ليتم القبض على ثنائي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، إضافة لعبد الواحد السيد مدير الكرة في القلعة البيضاء.