نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى: كنت أتمنى خوض الزمالك المباراة بالزى الأساسى ليكون رسالة رعب للفريق المنافس.. والأبيض قادر على حصد اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق يحيى المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه كان لأبد من خوض لاعبو الفريق الأبيض المباراة بالزى الأساسى وهذا دائما يكون رسالة رعب للفريق المنافس.



وأوضح طارق يحيى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " الأجواء التى يتواجد بيها فريق الزمالك صعبة ولكن اللاعبون قادرون على الفوز وحصد اللقب رغم الغيابات ".



وأردف: " محمود كهربا لديه الحق فى الإعتراض بسبب عدم المشاركة فى المباريات حيث المدير الفنى السويسرى كولر يقوم بقهر اللاعب بسبب تفضيل زملائه عليه ".