نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك.. و"حيرة" بسبب هذا الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد الليثي على إستقرار المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أكثر من 90 % من تشكيل الفريق لمباراة الزمالك الليلة في نهائي السوبر المصري بالإمارات.

كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " كولر سيدفع بكلًا من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع، عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وفي الوسط سيلعب، مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور، اما الخط الهجوم سيضم، حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي".

وتابع: " لكن كولر مازال يفكر في الدفع بـ طاهر محمد طاهر في الخط الهجوم خوفًا من عدم جاهزية وسام أبو علي بنسبة 100 % خاصة وأن المدرب لا يرغب في الدفع بلاعب غير جاهز في ظل إرتباطات الفريق المقبلة الهامة أبرزها مواجهة العين الإماراتي الثلاثاء المقبل في كأس العالم للأندية الأنتر كونتيننتال ".

وأشار محمد الليثي:"سيُحدد كولر مع معاونيه وطبيب الفريق خلال ساعات قليلة موقف وسام أبو علي من المشاركة أساسيًا الليلة.

كما أن هناك مركز أخر يشهد نفس "الحيرة" وهو مركز عمر كمال فاللاعب عانى من إصابة عضلية خلال مباراة سيراميكا في نصف نهائي البطولة.

واختتم: "حال شكواه من هذه الآلام خلال الساعات المقبلة سيدفع كولر بأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن على أن يشارك أحمد نبيل كوكا في الوسط بجوار مروان عكية وامام عاشور ".