عاجل.. النطق بالحكم في قضية ثلاثي الزمالك بالإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محكمة أبو ظبي الابتدائية الحكم في قضية ثلاثي الزمالك المتهم بالإعتداء على أحد منظمي مباراة الأبيض الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2024.

النطق بالحكم في قضية ثلاثي الزمالك بالإمارات

وقررت محكمة أبو ظبي استمرار حبس ثلاثي الزمالك في الإمارات وصدور حكم المحكمة 29 أكتوبر.

وكانت محكمة أبو ظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قررت أمس الأربعاء، تأجيل جلسات محاكمة ثلاثي فريق الزمالك "مصطفى شلبي، نبيل دونجا، عبد الواحد السيد" إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري قبل أن يتم تقديمها إلى اليوم الخميس 24 أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد اتهامهم بالاعتداء على منظمي ملعب آل نهيان، الذي استضاف مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن كأس السوبر المصري. ومع ذلك، تم تقريب موعد الجلسة مجددًا لتنعقد اليوم الخميس.