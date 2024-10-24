نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استمرار حبس لاعبي الزمالك وعبدالواحد السيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة أبوظبي قرارا يقضي باستمرار حبس لاعبي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل دونجا ومدير الكرة عبدالواحد السيد بشأن الاعتداء على فرد أمن في مباراة بيراميدز، والنطق بالحكم يوم 29 اكتوبر.

وقرر مجلس الزمالك توقيع عقوبات فور إخلاء سبيل عبد الواحد السيد ودونجا ومصطفى شلبي:

خصم ٢٠% من عقود دونجا ومصطفى شلبي

منع عبد الواحد السيد من الجلوس على الدكة في النهائي

البت في مصير عبد الواحد السيد فور العودة للقاهرة

دراسة ترحيل دونجا وشلبي إلى مصر.