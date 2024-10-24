ليفربول يتخطى عقبة لايبزيج بهدف في دوري أبطال أوروبا

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رياض - احمد صلاح - حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على لايبزيج الألماني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتها اليوم على ملعب ريد بول ارينا، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف في الدقيقة 27

من الشوط الأول عن طريق النجم داروين نونيز ومن صناعة النجم الدولي المصري محمد صلاح، ليصلح الفرعون إلى المساهمة 312 خلال 361 بقميص ليفربول في كل البطولات.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: