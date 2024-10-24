انت الأن تتابع خبر طارق السيد: معترض على تعيين حكام مصريين لنهائي السوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعترض طارق السيد نجم الزمالك السابق وعضو لجنة الكرة بالنادى على قرار لجنة الحكام باختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة نهائي السوبر المصري أمام الأهلي في المباراة المقرر لها غداً الخميس بالإمارات.

أضاف نجم الزمالك السابق

خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:” كل التقدير والاحترام للحكام المصريين وأنا معترض على التحكيم الأجنبي والحكام المصريين قدموا مستوى سئ في الموسم الماضي”.

وواصل:” كان لزاماً عن لجنة الحكام تتجنب الدخول في صداع وتسند نهائي السوبر المصري بين الأهلي إلى حكام أجانب خاصة أنها مباراة مهمة ويشاهدها الجميع في دولة الإمارات”.

أمين عمر حكما ً لنهائي السوبر